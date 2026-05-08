viernes 8 de mayo de 2026 20.30
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    Juegos Interbarriales: cambio de fecha

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    El Municipio de Azul informa que debido a las condiciones climáticas la primera fecha de los Juegos Interbarriales Municipales que iba a realizarse mañana se trasladó al sábado 16 de mayo.

    En este marco, ese día se disputará a las 10 truco libre en parejas y a las 12 será el turno de tejo, ambas disciplinas en el Patio Moreno.

    En tanto, en la cancha del Parque Municipal, se jugará a las 12 básquet 3 vs 3 y a las 14, se hará lanzamiento de tiros libres por tiempo. Los dos para categorías mayores de 12 años.

    Inscripción

    Para consultas e inscripciones, las personas interesadas podrán acercarse a la Oficina de Deportes, ubicada en Av. 25 de Mayo y San Martín, de lunes a viernes de 8 a 14.

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