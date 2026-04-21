Jornada por el Día del Libro y el Idioma

El Municipio de Azul invita a toda la comunidad a participar de la jornada que se realizará este jueves 23, en conmemoración del Día del Libro y del Idioma, en el marco del aniversario de la designación de nuestra ciudad como Ciudad Cervantina de la Argentina.

La actividad tendrá lugar en la Plaza San Martín, con propuestas organizadas en dos turnos: a las 9 y a las 14 horas.

La iniciativa incluirá una suelta de libros, representaciones artísticas, juegos para todas las edades y diversas muestras estáticas y dinámicas realizadas por instituciones educativas, además de un homenaje a Osvaldo Morúa.

En este contexto, se llevará a cabo también el lanzamiento del 20° Festival Cervantino, un acontecimiento que reafirma el compromiso de Azul con la cultura y con la obra de Miguel de Cervantes.