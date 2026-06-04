Jornada de promoción por el Día Mundial del Ambiente

En el marco del Día Mundial del Ambiente, el Municipio de Azul invita a la comunidad a participar de la jornada de promoción que se realizará este viernes 5 de junio en el módulo de la Plaza Juan Manuel de Rosas.

La actividad se desarrollará de 10 a 12 y de 15 a 17, con el objetivo de brindar información y concientizar sobre la importancia de la separación de residuos en origen y el reciclaje.

Durante la jornada, vecinos y vecinas podrán realizar consultas vinculadas a la gestión de residuos, la separación domiciliaria y la labor que desarrollan las y los recuperadores urbanos. Además, quienes se acerquen recibirán una bolsa de tela.

El espacio cuenta con un punto de acopio para papel, cartón, plástico y metal, materiales que deberán entregarse limpios y secos para facilitar su recuperación y reciclado.

Cabe destacar que cada año se promueve una campaña global con un lema específico respecto a la temática. En 2026, la consigna es “Por la naturaleza. Por el clima. Por nuestro futuro”.