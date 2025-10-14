El Municipio de Azul informa que el sábado 15 de noviembre se realizará la jornada cultural “Territorio Salamone”.

La actividad tendrá como eje recorrer el legado de Salamone desde múltiples perspectivas, transformando la arquitectura monumental en un catalizador de creatividad, reflexión y aprendizaje colectivo.

La iniciativa se llevará a cabo desde las 14, en el Centro de Interpretación de la obra de Salamone y en la Portada del Cementerio de Azul. La propuesta contará con feria de artistas, rincón didáctico para infancias, ceremonia de donación de una obra mural, ponencia performática a cargo de la colectiva Somos Más, exposición “Memorias Nuevas de este suelo” de Agus Viazzi, música en vivo y presentaciones de libros.