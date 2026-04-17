Jornada creativa de collage en Azul

El próximo sábado 18 de abril se llevará a cabo en la ciudad de Azul una jornada creativa de collage coordinada por María Abásolo, una propuesta artística pensada para explorar la creatividad a través de la experimentación visual y la composición.

La actividad se desarrollará en dos franjas horarias diferenciadas según edades. De 14 a 16 horas estará destinada a niños y niñas, mientras que de 17 a 20 horas será el turno de jóvenes y adultos.

El collage, como técnica artística, permite combinar imágenes, texturas y materiales diversos, generando nuevas narrativas visuales y habilitando un espacio de expresión personal accesible para todos los niveles de experiencia.

La jornada se realizará en ZinclaiR Espacio de Arte, en la ciudad de Azul. Para consultas e inscripción, las personas interesadas pueden comunicarse vía WhatsApp al 2494 372 601.