Jornada comunitaria por el Día Nacional de la Donación de Órganos

El Municipio de Azul informa que este viernes 29, de 10 a 13, se realizará una jornada comunitaria en Plaza San Martín, en el marco del Día Nacional de la Donación de Órganos, que se conmemora cada 30 de mayo.

La misma es organizada de forma articulada entre la Dirección de Atención Primaria de la Salud y la Dirección de Políticas de Inclusión, con el objetivo de generar un espacio de encuentro, concientización y cuidado de la salud destinado a toda la comunidad.

Durante la actividad se llevarán adelante controles de salud y vacunación. También se brindará información y consejería respecto a la temática. Además, se hará promoción sobre donación de órganos e inscripción para nuevos donantes.

Cabe señalar que en Argentina se considera donante a aquellos mayores de 18 años que hayan manifestado su voluntad o que no dejaran constancia expresa de su oposición.

Al respecto, las formas de registrar la intención positiva son las siguientes:

–Firmando un acta en el INCUCAI u organismos provinciales de ablación e implante de todo el país.

–Enviando un telegrama de forma gratuita desde cualquier sucursal del Correo Argentino.

–Con la aplicación Mi Argentina, creando una cuenta y validando previamente la identidad.

–Al tramitar tu DNI solicitando que quede asentado en el documento al iniciar el trámite.

Se invita a los vecinos y vecinas a participar de esta propuesta de concientización y promoción de la salud.