Jazz y el cine en Teatro español





El próximo Sábado 4 de Abril (Semana Santa), el Teatro Español unirá a creadores azuleños, el jazz y el cine en una noche única.

Los músicos Juan Canosa y Sergio Wagner, intérpretes y compositores de nuestra ciudad y referentes de la escena del jazz en Argentina, regresan a Azul para ofrecer un show íntimo y emotivo. Una celebración de su vinculo personal, su recorrido artístico y su arraigo a la cultura de nuestra ciudad.

Juani y Sergio estarán acompañados por algunos de los principales talentos musicales surgidos en nuestra ciudad: Quique Ferrari, Pablo Passini y el Colo Maddio, y un número de invitados especiales. El quinteto interpretará un repertorio de jazz, incluyendo standards, temas de películas y canciones inéditas compuestos especialmente para la ocasión.

A su vez, la sala de Teatro Español se volverá un set de rodaje: un equipo de producción encabezado por el cineasta azuleño Bruno Zaffora grabará el show para la película DOS VIENTOS, retrato musical de Juan Canosa y Sergio Wagner, rodado entre Argentina y Europa a lo largo de una década.

Un homenaje a los artistas y creadores de Azul y a la memoria colectiva de nuestra ciudad.



Hasta el viernes 27 de Marzo se podrán adquirir las entradas con descuentos.