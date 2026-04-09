Invitación a la inauguración de la muestra DIFERENTE

El Municipio de Azul invita a la comunidad a la inauguración de la muestra DIFERENTE que se realizará mañana viernes a las 19:30 en el Museo de Arte Municipal López Claro.

La exposición de Benjamín Aitala reúne una selección de pinturas y constituye una oportunidad para acercarse a su obra.

Cabe destacar que el mencionado autor es pintor, escultor, curador y montajista, con una trayectoria en galerías, museos y ferias de arte contemporáneo de América, Europa y Asia. Sus producciones forman parte de colecciones privadas e institucionales en distintos puntos del mundo.

La muestra podrá visitarse de martes a viernes, de 8 a 18, y los sábados y domingos, de 16 a 19, en la sede ubicada en Av. Mitre 410.

En ese marco este mediodía, durante el montaje de la propuesta, el artista y el director de la institución Luis Tapia, brindaron detalles sobre la misma.

En tal sentido, Aitala convocó a los vecinos y vecinas a recorrer las producciones que estarán disponibles hasta el 17 de mayo y explicó que “son de mis últimas producciones. Obras sobre madera tallada y pintada con acrílico en pequeños y grandes formatos”.

Por su parte, Tapia destacó que “la exposición también contará con una instancia de charla con el artista y un curador invitado. Será con una dinámica dialogada con el público y él va a contar el proceso de creación de su obra”.

En tanto, agregó que “desde este museo consideramos a la cultura muy importante para la comunidad. Este es un museo a puertas abiertas y le damos la oportunidad a artistas locales, regionales y de distintos puntos del país”.