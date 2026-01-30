Inscripción para los talleres en Soles y Fogatas

El Municipio de Azul informa que se encuentra abierta la inscripción para participar de los talleres que se brindan en el Centro Cultural y Comunitario Soles y Fogatas de forma gratuita.

La propuesta está destinada a niños, niñas y adolescentes a partir de los 6 años.

Al respecto, durante este año habrá talleres de música, juegos teatrales, ritmos, computación, reciclado, repostería, plástica, cerámica y escultura, dibujo, pintura y mural.

Las personas interesadas deben anotarse en la sede de calle De Paula N° 784 de lunes a viernes de 9 a 11 o de 14 a 16. Para ello deberán llevar fotocopia de DNI.

La convocatoria estará abierta durante todo el mes de febrero, a partir del próximo lunes.