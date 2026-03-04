    Inscripción para el Taller y Ensamble de Guitarras

    El Municipio de Azul informa que se encuentra abierta la inscripción para el
    Taller de Guitarra para jóvenes y adultos a cargo del docente Juan Ramírez, que
    se dictará en Casa Malharro – San Martín 821- los miércoles de 16 a 20.
    A su vez, se convoca a guitarristas con lectura musical en partituras y
    tablaturas y buena ejecución del instrumento para el Ensamble de Guitarras,
    cuyos ensayos se realizarán los lunes de 16 a 20.
    Los interesados en asistir podrán anotarse en Casa Malharro los lunes y
    miércoles de 16 a 20 hasta el 11 de marzo inclusive. Por consultas, se pueden
    comunicar por WhatsApp al 2281-576210.

