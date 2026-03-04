Inscripción para el Taller y Ensamble de Guitarras

El Municipio de Azul informa que se encuentra abierta la inscripción para el

Taller de Guitarra para jóvenes y adultos a cargo del docente Juan Ramírez, que

se dictará en Casa Malharro – San Martín 821- los miércoles de 16 a 20.

A su vez, se convoca a guitarristas con lectura musical en partituras y

tablaturas y buena ejecución del instrumento para el Ensamble de Guitarras,

cuyos ensayos se realizarán los lunes de 16 a 20.

Los interesados en asistir podrán anotarse en Casa Malharro los lunes y

miércoles de 16 a 20 hasta el 11 de marzo inclusive. Por consultas, se pueden

comunicar por WhatsApp al 2281-576210.