Inscripción para el taller de Introducción a la Soguería

El Municipio de Azul informa que se encuentra abierta la inscripción para el taller de Iniciación a la Soguería a cargo del artesano Mauricio Seoane en la Escuela de Platería y Artesanías Tradicionales. El mismo consiste en el manejo y la preparación del cuero, técnicas de corte y trenzado y elaboración de productos.

Los interesados en asistir al taller, destinado a mayores de 18 años, deberán comunicarse asistir a la Institución ubicada en la sede de la Estación del ex Ferrocarril Roca de lunes a viernes de 9 a 13. Las clases comenzarán el viernes 19 de septiembre.