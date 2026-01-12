Inscripción abierta para participar del Carnaval Azul 2026

El Municipio de Azul informa que se encuentra abierta la inscripción para participar del Carnaval Azul 2026.

La convocatoria se extenderá hasta el viernes 6 de febrero inclusive y deberán anotarse en días hábiles, de 9 a 13, en la Dirección de Cultura, ubicada en San Martín 425, planta alta.

Al respecto, en esta edición las categorías que requieren inscripción previa son:

-Carroza artística

-Carroza dinámica e interactiva

-Representación humorística

-Máscara suelta con tracción

-Máscara suelta sin tracción

Cabe resaltar que el Carnaval se desarrollará los días 14, 15 y 16 de febrero en el Balneario Municipal con propuestas para disfrutar en familia.