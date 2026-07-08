Inscripción a talleres en el Hogar Agrícola

El Municipio de Azul informa a la comunidad que hasta el 17 de julio se encuentra abierta la inscripción para los talleres que se dictan en el Hogar Agrícola.

Las propuestas abarcan diversas disciplinas y actividades, entre ellas: creando con cemento, sahumerios kids, introducción a la astrología, pintura decorativa, confección de almohadones y organizadores, cocina básica, macramé, tapicería, actividad física, yoga, bordado, huerta y jardinería.

Por consultas e inscripción, los interesados deberán dirigirse personalmente al Hogar Agrícola, Guido Spano 375, de lunes a viernes de 14 a 16.