viernes 10 de julio de 2026 20.05
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    Inscripción a talleres en el Hogar Agrícola

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    El Municipio de Azul informa a la comunidad que hasta el 17 de julio se encuentra abierta la inscripción para los talleres que se dictan en el Hogar Agrícola. 

    Las propuestas abarcan diversas disciplinas y actividades, entre ellas: creando con cemento, sahumerios kids, introducción a la astrología, pintura decorativa, confección de almohadones y organizadores, cocina básica, macramé, tapicería, actividad física, yoga, bordado, huerta y jardinería.

    Por consultas e inscripción, los interesados deberán dirigirse personalmente al Hogar Agrícola, Guido Spano 375, de lunes a viernes de 14 a 16.

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