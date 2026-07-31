Inscripción a los talleres del Hogar Agrícola de Chillar

El Municipio de Azul informa a la comunidad que del 3 al 14 de agosto estará abierta la inscripción para los talleres que se dictan en el Hogar Agrícola de Chillar.

Las propuestas abarcan diversas disciplinas y actividades, entre ellas: macramé, amigurumis, crochet, costura, cocina, artes visuales, cerámica, vitrofusión, canto, guitarra y karate.

Por consultas e inscripción, los interesados deberán dirigirse personalmente al Hogar Agrícola de Chillar, Av. Urlezaga N°66, de lunes a viernes de 13 a 17.