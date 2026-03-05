    Inscripción a los Talleres de la Escuela

    de Platería y ArtesaníasTradicionales

    El Municipio de Azul informa que se encuentra abierta la inscripción para los siguientes talleres de la Escuela Municipal de Platería y Artesanías Tradicionales: Politextil (estampado en plástico), Talla en madera, Marroquinería, Telar María,  Hilado de lana con rueca, Filigrana artesanal con cartulina, Tango social y Taller de Biotextil (estampado con fibras naturales).

    Por informes e inscripciones, las personas interesadas deberán dirigirse a la Escuela de Platería – Estación del ex Ferrocarril Roca – de lunes a viernes de 9 a 13.

