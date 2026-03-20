    Inauguración del espacio “Casa Abierta”

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    El Municipio de Azul informa que el próximo sábado 28 se inaugurará “Casa Abierta”, un nuevo espacio cultural en nuestra ciudad impulsado por el artista plástico Mariano Chanourdie.

    La jornada comenzará a las 18 en Belgrano N° 291.

    La propuesta busca generar un ámbito de encuentro para el arte y la comunidad, con muestras, charlas, talleres y actividades vinculadas a la cultura local.

    En esta ocasión, se presentará una exposición de pinturas y esculturas del propio Chanourdie, acompañada por lecturas de obras de los escritores azuleños Victoria Ponce, Silvio Randazzo, Santiago Suñer y Pino Giménez, junto con música en vivo de Roji Banda.

    Asimismo, se dará a conocer una obra homenaje a Diego Maradona, realizada por el artista, que posteriormente será trasladada al Club Piazza para su emplazamiento definitivo.

    La actividad se extenderá también a la calle, donde se exhibirá dicha estructura y se podrá disfrutar de la proyección de un audiovisual sobre el proceso de producción realizado por Lucas Tedesco y música. Habrá cantina y pizzas de Serentia.

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