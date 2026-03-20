Inauguración del espacio “Casa Abierta”

El Municipio de Azul informa que el próximo sábado 28 se inaugurará “Casa Abierta”, un nuevo espacio cultural en nuestra ciudad impulsado por el artista plástico Mariano Chanourdie.

La jornada comenzará a las 18 en Belgrano N° 291.

La propuesta busca generar un ámbito de encuentro para el arte y la comunidad, con muestras, charlas, talleres y actividades vinculadas a la cultura local.

En esta ocasión, se presentará una exposición de pinturas y esculturas del propio Chanourdie, acompañada por lecturas de obras de los escritores azuleños Victoria Ponce, Silvio Randazzo, Santiago Suñer y Pino Giménez, junto con música en vivo de Roji Banda.

Asimismo, se dará a conocer una obra homenaje a Diego Maradona, realizada por el artista, que posteriormente será trasladada al Club Piazza para su emplazamiento definitivo.

La actividad se extenderá también a la calle, donde se exhibirá dicha estructura y se podrá disfrutar de la proyección de un audiovisual sobre el proceso de producción realizado por Lucas Tedesco y música. Habrá cantina y pizzas de Serentia.