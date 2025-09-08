Inauguración del 19° Festival Cervantino de la Argentina

El Municipio de Azul informa que, del 3 al 11 de octubre, se desarrollará en distintos espacios de nuestra ciudad, el 19° Festival Cervantino de la Argentina.

La inauguración oficial se realizará el sábado 4 de octubre en el Parque Municipal con una feria de emprendedores, propuestas gastronómicas, artistas locales, institutos de danza y música en vivo con artistas locales.

A su vez, durante toda la semana cervantina, se podrá asistir a actividades comunitarias, educativas, de artes escénicas, música, literatura, charlas y deporte, para ser disfrutadas por la comunidad y quienes visitan la ciudad.

Para seguir informado y conocer el día a día del Festival, se puede seguir la cuenta de Instagram @cervantinoazul.