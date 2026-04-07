Inauguración de la muestra DIFERENTE, en el Museo de Arte López Claro

El Municipio de Azul invita a la comunidad a la inauguración de la muestra DIFERENTE del artista Benjamín Aitala, que se realizará el viernes 10 de abril a las 19:30 horas en el Museo de Arte López Claro.

Benjamín Aitala es pintor, escultor, curador y montajista, con una destacada trayectoria internacional en galerías, museos y ferias de arte contemporáneo de América, Europa y Asia. Sus obras forman parte de importantes colecciones privadas e institucionales alrededor del mundo.

La muestra DIFERENTE reúne una selección de sus pinturas y constituye una oportunidad única para acercarse a la obra de un artista argentino de proyección global.

La misma podrá visitarse de martes a viernes de 8 a 18 y los sábados y domingos de 16 a 19, en la sede del Museo ubicado en Av. Mitre 410.