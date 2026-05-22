Inauguración de “Francisco Salamone, el poeta de la piedra líquida”

El Municipio de Azul informa que el sábado 6 de junio, a las 19, en el Centro de Interpretación Salamone –Necochea entre Lamadrid y Pasaje del Líbano- se realizará la inauguración de la muestra “Francisco Salamone: el poeta de la piedra líquida”.

En la oportunidad, el Círculo Italiano formalizará la donación de la bandera de la República Italiana al Centro de Interpretación, simbolizando la alianza estratégica entre ambas instituciones y el legado de Salamone.

A su vez, habrá una propuesta de diseño gastronómico exclusivo con la presentación oficial de la «Pizza Salamone» a cargo del chef Sergio Tomasetti del Tercer Círculo y servicio de cantina a cargo de la Cooperadora del Centro de Interpretación.

Se invita a la comunidad a acompañar la muestra en el mes aniversario del natalicio de Francisco Salamone.

Cronograma

En tanto, durante el mes de junio tendrán lugar las siguientes propuestas:

-Sábado 13: Feria Italiana con emprendedores locales.

-Sábado 20: Peña Salamone con Dj Josefina Russo, Roji Banda y Chico Ponche.

-Sábado 27: Tarde de Memoria e Italianidad. Café, relatos y música.