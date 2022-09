THE POLICE MEN TRIBUTO A LA LEGENDARIA BANDA

es la mejor banda tributo a The Police de la Argentina. Una oportunidad única de revivir los enérgicos shows y disfrutar de la experiencia musical de una de las bandas más influyentes de la historia de la música.

Se cumplen casi cuatro décadas del lanzamiento de “Synchronicity”, último disco de uno de los tríos más influyentes de la historia del rock, y el más exitoso de la banda, gracias al éxito comercial de “Every Breath You Take”.

The Police se forma a finales de los ’70 por jóvenes de diferentes orígenes musicales logrando crear un estilo propio y único y sonar como cuatro: Sting, que provenía del jazz; Andy Summers, del rock progresivo y Stewart Copeland, del punk rock. Tres brillantes músicos argentinos -fieles admiradores y estudiosos de la banda inglesa- los homenajean, interpretando sus canciones con pasión y fidelidad absoluta a las actuaciones en vivo.

The Police Men está integrada por Tati Cecchi, considerado la “mejor voz Sting” de la actualidad; Adrián Clar, un especialista de la forma Summers en la guitarra, y Alan Fritzler, aportando el sonido y pegada propios de Copeland. Ninguna otra banda tributo del mundo recrea con tanta exactitud y energía el sonido original de The Police en vivo.

Roxanne, Message in a bottle, Every breath you take, Walking on the moon, De do do do de da da da, So lonely, Can’t stand losing you, Next to you, Truth hits everybody, Don’t stand so close to me, Driven to tears, son algunos de los temas que la banda interpretará, junto al resto de los éxitos de The Police.

The Police Men presentará su recital tributo el viernes 16 de septiembre a las 21 hs. en el Teatro Español de Azul, con la organización de la Fundación del Teatro Español y auspiciado por la Asociación Española.

Entradas anticipadas a la venta en boletería del teatro.

Horario de boletería: de 10 a 12,30 y de 17a 20 hs.

SE ACEPTAN TARJETAS DE CRÉDITO Y DÉBITO

Consultas al teléfono móvil con whats app: 15541419

Facebook: teatro español de azul / Instagram: teatroespañoldeazul