Hasta marzo se puede visitar la muestra “Creadores Azuleños” en el López Claro

El Municipio de Azul informa que hasta principios de marzo permanecerá en exposición la 27° muestra Creadores Azuleños en el Museo Municipal de Arte López Claro.

La misma está compuesta por más de 50 producciones realizadas por vecinos y vecinas del partido, que abarcan distintas disciplinas como dibujo, pintura, fotografía y escultura.

Las obras pueden visitarse hasta la primera semana de marzo, de martes a viernes de 8 a 18, y los sábados y domingos de 17 a 20, en la sede del establecimiento ubicado en Avenida Mitre N° 410.

Cabe recordar que la propuesta fue inaugurada el pasado 7 de diciembre, en el marco de las celebraciones por los 30 años del Museo López Claro, que abrió sus puertas el mencionado día de 1995.