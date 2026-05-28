sábado 30 de mayo de 2026 18.29
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    Hana Bi – Flores de fuego: continúa en Sierras Bayas el ciclo dedicado al cine japonés

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    El próximo domingo 31 de mayo a las 17 horas se realizará una nueva jornada del ciclo “Cine en su punto” en Punto Azul Museo, Sierras Bayas, con la proyección de “Hana Bi – Flores de fuego” (Japón, 1997), dirigida por Takeshi Kitano.

    La propuesta forma parte de una actividad bimestral que invita a recorrer, en cuatro etapas, distintos momentos fundamentales del cine japonés, desde producciones contemporáneas hacia obras clásicas, con el objetivo de acercar al público a una de las cinematografías más influyentes y singulares del Extremo Oriente.

    Hana Bi es una de las películas más reconocidas de Kitano y combina drama, violencia, sensibilidad y contemplación visual en una historia atravesada por el dolor, el amor y la redención.

    La actividad tendrá lugar en Punto Azul Museo, ubicado en Maestro Barros 2356 de Sierras Bayas, con cupos limitados y reserva previa.

    La programación del ciclo está a cargo de Florencia Magnater

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