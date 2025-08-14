Hacia las Cuartas Jornadas pedagógicas Cervantinas

Encuentro en la Agencia Cultural de la Embajada de España

Continuando una relación que se origina en el inicio mismo de la Ciudad Cervantina, representantes azuleños fueron recibidos por el Consejero de Asuntos Culturales y Científicos don Roberto Varela Fariña.

Así, el miércoles 13 la Senadora Provincial Lorena Mandagarán acompañó a la Presidenta de la Asociación Civil Azul Ciudad Cervantina Prof. Estela Cerone, integrante del CODACC al encuentro con el Consejero para interesarlo por la actividad cervantina en la ciudad de Azul, y el desarrollo de las IV Jornadas pedagógicas.

Así se concretó un recorrido en la historia compartida entre esta institución y nuestra ciudad , donde a mediados de año, en ciclos sucesivos, la sede del AECID fue el espacio donde se difundía a nivel nacional e internacional el Festival.

Alli, trabajadores de la cultura azuleña, junto a representantes de la organización desplegaban el programa que era replicado en los medios locales y nacionales. En muchas ocasiones artistas que participarían en el Festival daban su presente , como Rep, Itzcovich, María Merlino , Cecilia Roth, Osvaldo Quiroga, por mencionar algunos.

Se hizo extensiva la ocasión para invitar a los representantes de España al acompañamiento en el Festival

La importancia de la programación de esta Cuarta jornada , con figuras como Rep, Figueras, Jeanmarire, Gerber, Kalmar y Vivanco junto a las realidades didácticas de nuestras aulas llevó a garantizar el respaldo a la mismas.

Queda afianzada una relación que viene de años, que nos da la proyección internacional y se pone en valor el trabajo de los docentes que participan en una jornada de formación que será valiosa.

Como culminación de la semana de las artes, este encuentro educativo será una forma más de aportar al crecimiento de nuestra ciudad cervantina.