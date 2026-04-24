Hablar Sana: El próximo martes se presentará la formación “Reensamblar lo social”

El Municipio de Azul informa que –en el marco de la campaña Hablar Sana que Azul Solidario coordina en la localidad- el próximo martes 28 se realizará el lanzamiento de la formación “Reensamblar lo social”.

La actividad se desarrollará a las 10 en el Salón Cultural, San Martín 425 PA, y está destinada a equipos de salud, educación y desarrollo social, junto a directivos escolares y referentes de clubes deportivos.

Se trata de una iniciativa conjunta entre Concordia (Entre Ríos), Laboulaye (Córdoba) y Azul —como ciudad pionera—, donde Inés Sanguinetti y Vanesa Spagnuolo de Crear vale la pena presentarán la estrategia interlocal para las acciones 2026-2027.

Acerca de la formación

En un contexto de creciente preocupación por la salud mental y la convivencia en escuelas, el Municipio de Azul y Azul Solidario impulsan la propuesta que reúne a Estado y comunidad para transformar la escucha juvenil en acciones concretas de bienestar, poniendo en el centro la capacidad de agencia de los jóvenes cuando cuentan con herramientas adecuadas.

En la presentación, Inés Sanguinetti hablará sobre las Estrategias de Infraestructuras de Escucha Social y Bienestar para la recomposición de lazos sociales en el mundo.

La iniciativa da continuidad a un proceso que incluyó obras de teatro, capacitaciones y un diagnóstico poético participativo que recogió la voz de los jóvenes, revelando una demanda clara: más espacios de escucha real, vínculos y bienestar.