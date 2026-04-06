Gran Feria en Corrales de Nievas: una propuesta para toda la comunidad

Colonia Nievas se prepara para vivir una jornada llena de color, música y encuentro con la realización de la Gran Feria en Corrales de Nievas, que tendrá lugar el domingo 19 de abril a partir de las 12 horas.

El evento se desarrollará en el predio ubicado frente a la Iglesia, y contará con la participación de artesanos y emprendedores locales, además de una amplia propuesta gastronómica para disfrutar durante toda la jornada.

Como parte de la programación artística, se presentará en vivo Horacio “El Sabor Cumbiero”, acompañado por la actuación de Gustavo Corvi, quienes aportarán música y alegría a este encuentro pensado para toda la familia.

La entrada será libre y gratuita, promoviendo un espacio abierto de participación para vecinos y visitantes de la región.

En caso de condiciones climáticas adversas, la feria será reprogramada para el domingo 26 de abril.

Para más información, las personas interesadas pueden comunicarse al 2284 571285.

Desde la organización invitan a toda la comunidad a acercarse, disfrutar y acompañar esta iniciativa que busca fortalecer el trabajo local y generar un espacio de encuentro en Colonia Nievas.