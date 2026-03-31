Gimnasia al aire libre en Plaza Juan Manuel de Rosas

El Municipio de Azul informa que desde el 14 de abril en la Plaza Juan Manuel de Rosas, se dictará gimnasia al aire libre, la nueva propuesta que se incorpora a los espacios deportivos que ofrece la Dirección de Deportes de la comuna.

Las clases se desarrollarán los martes y jueves, de 17:30 a 18:30, y estarán a cargo de la profesora Luciana Fredes.

Las personas interesadas en inscribirse y/u obtener más información pueden acercarse a la Oficina de Deportes, ubicada en Av. 25 de Mayo y San Martín, de lunes a viernes de 8 a 14.