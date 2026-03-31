    Gimnasia al aire libre en Plaza Juan Manuel de Rosas

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    El Municipio de Azul informa que desde el 14 de abril en la Plaza Juan Manuel de Rosas, se dictará gimnasia al aire libre, la nueva propuesta que se incorpora a los espacios deportivos que ofrece la Dirección de Deportes de la comuna.

    Las clases se desarrollarán los martes y jueves, de 17:30 a 18:30, y estarán a cargo de la profesora Luciana Fredes.

    Las personas interesadas en inscribirse y/u obtener más información pueden acercarse a la Oficina de Deportes, ubicada en Av. 25 de Mayo y San Martín, de lunes a viernes de 8 a 14.

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