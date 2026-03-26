GERMÁN PALACIOS E INÉS ESTÉVEZ EN “EL HOMBRE INESPERADO”

Llega a Azul la obra “El hombre inesperado” de Yasmina Reza, con traducción de Gonzalo Garcés es una comedia dramática magistralmente interpretada, que se encuentra en su segunda temporada. Interpretada por Germán Palacios e Inés Estévez, la puesta está dirigida por los mismos actores.

Un viaje. Un encuentro impensado. Suspenso y misterio. Dos soledades coinciden en un mismo vagón de tren. Sus pensamientos vuelan hasta entrecruzarse en un intercambio pleno de poesía, humor, inteligencia y giros sorprendentes llenos de intriga que podrían transformar sus vidas.

¿Cuánto de esto es azar? ¿Cuánto es destino?

El espectador va a decidirlo mientras viaja con ellos.

Con vestuario de Romina Giangreco; escenografía de Ariel Vaccaro; diseño de iluminación de Ricardo Sica y diseño sonoro con música original de Francisco Sicilia.

“El hombre inesperado” se presentará el sábado 6 de junio a las 21 hs. en el Teatro Español de Azul con la organización de la Fundación del Teatro Español y auspiciado por la Asociación Española.

Entradas anticipadas a la venta en boletería del Teatro.

Valor de las entradas con ubicación: $ 40.000.-