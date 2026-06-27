Genea Azul: reconstruir el árbol genealógico italiano 

El Municipio de Azul informa que el próximo sábado 4 de julio, a partir de las 14, en el Centro de Interpretación Salamone, se realizará una jornada con Genea Azul para compartir los resultados de los árboles genealógicos con las personas que deseen conocer sus raíces y ascendencia italiana.

Aquellos que quieran descubrir los pasos de sus antepasados y su historia familiar deberán anotarse, hasta el martes 30 de junio, a través de WhatsApp al 2281 415944.

A su vez, durante la jornada, se realizará una charla abierta, sin inscripción previa, para quienes quieran dar sus primeros pasos en la búsqueda de sus orígenes.