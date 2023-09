Funciones de cine para fin de semana: sábado 30 y domingo 1

SÁBADO 30 EN BIBLIOTECA POPULAR MONSEÑOR CANEVA a las 18.00hs.

TRAILER: https://www.youtube.com/watch?v=bLZ34BycLCA



«LA EDAD DE LA INOCENCIA» /THE AGE OF INNOCENCE/ EE.UU.-1993 / Director Martin Scorsese / Intérpretes Daniel Day Lewis, Michelle Pffeifer, Winona Ryder, Geraldine Chaplin, Alec McCowen, Miriam Margolyes / Basada en la novela homónima de Edith Wharton / Fotografía Michael Ballhaus / Música Elmer Bernstein / Color / Versión original con subtítulos / Duración 2hs.10 minutos. Sinopsis: hacia finales del Siglo XIX, Nueva York ya era una de las ciudades más importantes y contaba con una exclusiva clase social adinerada, inspirada en la de los europeos. Entre estos nuevos ricos transcurre la acción de esta impresionante adaptación de una escritora de esa época: Edith Wharton (1862-1937) que retrató como pocos a esta emergente sociedad en sus libros: Newland es un joven a punto de contraer matrimonio con la hija de unos poderosos, la muy joven May. Con la llegada desde Europa de una prima de ella, Ellen, quien viene escapando de un marido tan violento como importante lo que acarrea un estigma sobre su persona, el romance de la pareja a punto del altar se ve afectado por el progresivo enamoramiento que la misteriosa visitante provoca en Newland. Rodeado de personajes que van enriqueciendo la historia, la mirada del cineasta Scorsese genera una reflexión sobre la forma de vida de este sector social. Influenciado por su admiración del cine italiano, tierra de sus padres, Scorsese parece homenajear el universo de uno de sus mayores creadores, Luchino Visconti. El retrato minucioso, detallista hasta lo obsesivo sobre movimientos, vestuario, hábitos de los personajes, la arquitectura de los edificios en los que viven, el dinero que sobra por todos lados bajo la silenciosa mirada de una servidumbre también copiada de Europa, son protagonistas a la par del plantel extraordinario de intérpretes que dan vida a sus criaturas. La fotografía de Michael Ballhaus, alemán colaborador de Fassbinder y otros integrantes del cine germano que luego firmaría varias películas para el cineasta norteamericano y la música del clásico Elmer Bernstein, son dos piezas fundamentales para el engranaje de esta obra tan hermosa como olvidada en el presente. Un excelente ejemplo del traslado del mundo literario al cinematográfico. Una obra absolutamente mayor del cine para volver a disfrutar.

DOMINGO 1º EN CASA RONCO «CICLO SIEMPRE EN DOMINGO» sobre películas que no obtuvieron el Oscar al que estaban nominadas./ Función a las 19.00hs.

«AMBICIONES QUE MATAN» / A PLACE IN THE SUN / EE.UU.- 1951 / Dirección George Stevens / Basado en la novela «Una tragedia americana» de Theodore Dreiser/ Intérpretes Montgomery Clift, Elizabeth Taylor, Shelley Winters / Duración 2gs / Versión original con subtítulos./ Sinopsis: un hombre joven y de condición pobre intenta la aventura del ascenso social: George está insatisfecho con su vida en general: ni su esposa Alice ni su trabajo colman sus deseos de vida y la pobreza que lleva se verá afectada cuando contacta con un pariente millonario y descubre los encantos de su bella hija Angela. Considerada una de las grandes películas de la Historia, el escritor se inspiró en un crimen muy famoso de principios del Siglo XX y el cineasta lo trasladó a la pantalla en uno de los títulos más populares de su época que obtuvo muchas nominaciones al premio principal pero se tuvo que conformar con el del Mejor Director. La película que llevó a la fama a una de las mujeres más importantes del cine mundial: Elizabeth Taylor.