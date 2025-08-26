    Filigrana y Marroquinería infantil en la Escuela de Platería

    El Municipio de Azul informa que en el mes de septiembre comenzarán dos nuevos talleres en la Escuela de Platería. En esta oportunidad, se trata del Taller de Filigrana, a cargo de Olga Pernigotti y del Taller de Marroquinería infantil a cargo de Sonia Soler.

    El primero se dictará los lunes de 14:30 a 17 y el segundo, los martes de 9:45 a 11:45 y de 14 a 16. Cabe destacar, que el Taller de Marroquinería infantil, está dirigido a niños y niñas de entre 6 y 12 años.

    Para informes e inscripción, los interesados deberán dirigirse a la Escuela Municipal de Platería, ubicada en la Sede del ex Ferrocarril Roca, de lunes a viernes de 9 a 13.

