El Municipio de Azul invita a la comunidad a participar de la Fiesta del Productor Cervecero que se realizará el viernes 27 y sábado 28, en el Parque Municipal.

El evento se desarrolla como cierre de los encuentros cerveceros que tuvieron lugar en dicho espacio público los jueves de verano.

En este marco, de 17 a 02, durante ambas jornadas, se podrán recorrer stands de cerveceros artesanales, foodtrucks, asadores y emprendedores, con una variada oferta gastronómica y de productos locales.

Además, habrá presentaciones de DJs y bandas locales y regionales que musicalizarán el evento.

En cuanto a la grilla prevista, el viernes desde las 19 se presentará DJ Lémur; a las 21:30 será el turno de DJ Carolain y DJ Nico Verna; y el cierre estará a cargo de DJ Edu Gaite, a partir de las 23:30.

Mientras que el sábado a las 20 actuará La Carcajada; a las 21, Libremente; a las 22:30 La Familia Bermúdez; y el cierre estará a cargo de Facón.