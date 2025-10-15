Fiesta de las Colectividades y Festival Cervantino en el Parque Municipal

El Municipio de Azul informa que este sábado 18 de octubre, a partir de las 15:30, en el Parque Municipal Domingo F. Sarmiento, se realizará la Fiesta de las Colectividades y el cierre del Festival Cervantino, un encuentro para celebrar la diversidad cultural que nos une.

Durante la tarde, se realizará el desfile de colectividades y agrupaciones, se bailarán danzas tradicionales y se podrá disfrutar de gastronomía típica, patio cervecero, artesanías y música en vivo con la participación de Bailá Zambá, Paula Villamayor, la Escuela de Música de Cacharí, Marcelo “Clo” Aducci y Kevin Erasun.

A su vez, se llevará a cabo una visita guiada, a cargo de la Dirección de Turismo, para conocer el patrimonio natural y los lugares emblemáticos del parque.