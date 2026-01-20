Festival Viajero de Rodar Latinoamérica, en el Parque Municipal

El Municipio de Azul informa que este domingo 25 de enero, a partir de las 18, en la Loma del Parque Municipal, se realizará el Festival Viajero de Rodar Latinoamérica, equipo formado por Pitu Tocino y Fran Sortino.

Allí ofrecerán un taller de movimientos acrobáticos, otro de cine para infancias y una proyección de cine bajo las estrellas. La jornada incluirá también juegos, micrófono abierto, una trivia viajera, sorteos y un stand de artesanías de los protagonistas en su recorrido desde México a Argentina.

Se invita a la comunidad a participar y disfrutar de la experiencia de viaje de nuestros artistas locales.