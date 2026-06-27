Feria italiana en el Centro de Interpretación Salamone

El Municipio de Azul informa que, en el marco de las actividades por el aniversario del nacimiento del arquitecto Francisco Salamone, el sábado 4 de julio, a partir de las 13, el Centro de Interpretación Salamone será sede de una Feria italiana que rescatará el valor del encuentro y la identidad comunitaria.

En la misma, con la participación del Círculo Italiano, se podrán apreciar y adquirir producciones de feriantes, artesanos y emprendedores locales.

Se invita a los vecinos y las vecinas a participar.