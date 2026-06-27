sábado 27 de junio de 2026 20.43
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    Feria italiana en el Centro de Interpretación Salamone

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                El Municipio de Azul informa que, en el marco de las actividades por el aniversario del nacimiento del arquitecto Francisco Salamone, el sábado 4 de julio, a partir de las 13, el Centro de Interpretación Salamone será sede de una Feria italiana que rescatará el valor del encuentro y la identidad comunitaria. 

                En la misma, con la participación del Círculo Italiano, se podrán apreciar y adquirir producciones de feriantes, artesanos y emprendedores locales.

                Se invita a los vecinos y las vecinas a participar.

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