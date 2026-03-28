El Municipio de Azul informa que el domingo 12 de abril, de 16 a 20, en el Centro de Interpretación Salamone (Necochea entre Pasaje del Líbano y Lamadrid), se realizará una Feria de vinilo usado.

El evento -organizado por Gabriel López- estará centrado en la cultura del coleccionismo que incluye vinilos, CDs, casetes, libros, revistas y accesorios musicales.

Durante la jornada, participarán Andrea Libros y Ave Fénix Librería de Azul, Hugo Mengascini y Adrián Lopin de de Tandil, Darío de Dios de Ayacucho y Osvaldo Legal de Buenos Aires.

Además, Roji Banda le pondrá música al encuentro y habrá un set de la DJ Josefina Russo, con una selección musical 100% en vinilo.

Se invita a toda la comunidad a acompañar y disfrutar de esta propuesta cultural.