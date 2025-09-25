Farándula Estudiantil 2025

El Municipio de Azul informa que el domingo 5 de octubre se desarrollará en el Balneario Municipal una nueva edición de la tradicional Farándula Estudiantil. La actividad tiene como protagonistas a los estudiantes que cursan el último año de secundaria.

La concentración de estudiantes será a las 16:30 en la intersección de Av. Bidegain y Alfonsina Storni, mientras que la largada está prevista para las 17.

En esta oportunidad, las y los jóvenes presentarán carrozas creadas por ellos mismos y participarán con propuestas coreográficas. Además, habrá pasada con bandera, en el caso de aquellos que no hayan confeccionado carrozas ni preparado coreografías.