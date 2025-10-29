Este viernes se realizará el 19° Encuentro Literario

El Municipio de Azul informa que este viernes, a partir de las 9, en el sector del anfiteatro del Parque Municipal, se realizará el 19° Encuentro Literario Distrital.

El mismo tiene como objetivo promover la articulación entre diversas instituciones educativas del nivel primario y de modalidades de Psicología y Educación Especial, a través de propuestas que se relacionan con la lectura y la escritura.

El encuentro, que se desarrolla en el marco del Festival Cervantino, es organizado por el Colegio Mariano Moreno, EP N°28, EP N°14 y EP N°7.