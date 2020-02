Este sábado comienza el Carnaval Azul 2020

Este fin de semana se desarrollará en el Balneario Municipal el Carnaval Azul 2020. Por ese motivo, este mediodía en el despacho oficial se realizó una conferencia de prensa para informar los detalles de dicha celebración.

Al respecto, el intendente Hernán Bertellys –acompañado por el jefe de Gabinete y Gobierno Alejandro Vieyra; la secretaria de Cultura, Educación, Deportes y Juventud Maya Vena; el subsecretario de Desarrollo Sostenible Gustavo Lorusso y el director de Cultura Martín Laborda– informó que el Carnaval se hará los días 22, 23 y 24 de febrero, desde las 22, en la Avenida Bidegain.

En este marco, resaltó que “se trata de la fiesta popular más importante que tiene la Argentina en cada distrito, y Azul tiene una gran convocatoria. Es un evento muy esperado por los vecinos y por las instituciones que tienen una participación muy fuerte”.

Por ello, Bertellys invitó a toda la comunidad a ser parte de las tres noches de festejo y pidió “vivirlo en familia; es importante en esta época donde vemos tanta violencia que se replica y se multiplica y a veces se publicita tanto, tener un pueblo tranquilo donde realmente también la gente de la zona puede venir a disfrutar desde unos genuinos corsos y carnavales, donde todavía va toda la familia, donde podemos ver abuelos con sus nietos disfrutando”.

En tanto, Vena detalló que en el evento en cuya organización participan todas las áreas de la comuna, habrá food trucks en la zona de estacionamiento del Balneario; más de 20 instituciones con alquiler de sillas, venta de espuma o cantinas y comparsas y participantes de localidades vecinas.

La funcionaria municipal relató que este año se incorporó la categoría “Identidad Local” y se está trabajando para que las diferentes entidades que anteriormente participaban presentado una candidata a reina puedan hacerlo bajo este nuevo formato.

Asimismo, agregó que “invitamos a evitar todo tipo de violencia, a que no nos molestemos entre nosotros, que no seamos violentos y que no generemos situaciones molestas para los demás, para poder disfrutar del Carnaval en familia como dijo el Intendente”.

Por su parte, Lorusso señaló que se hizo difusión del evento en 33 ciudades bonaerenses con acciones de promoción física y virtual. El Subsecretario enfatizó que Azul ofrece como marca distintiva que atrae a los visitantes una buena agenda cultural, atractivos turísticos, tranquilidad y una importante oferta privada.

Las noches de Carnaval

Más adelante, Laborda indicó que durante las noches de corso en las categorías carroza, representación humorística, máscara, comparsa y batucada participarán propuestas de Azul, Gonzales Chaves y Olavarría.

En cuanto al momo que será quemado el lunes 24, el Director adelantó que fue realizado por alumnas de la Escuela de Bellas Artes de Azul, en el taller del artista Juan Olmedo quien brindo además asesoramiento para su confección.

En este punto, Laborda anunció que para la quema habrá “un espectáculo sorpresa muy novedoso para Azul sobre el espejo de agua, invitamos a la gente a que se acerque a disfrutarlo”.

En cuanto al carnaval infantil que será el domingo 23 desde las 18, aseguró que hay más de 140 niños inscriptos que recibirán por su participación mochilas con útiles escolares “para acompañar a las familias ante el próximo inicio de clases”-dijo.