Este jueves se proyectará “Grand Tour” en el López Claro

El Municipio de Azul informa que este jueves, a las 20, en el Museo Municipal de Arte López Claro, se realizará un nuevo encuentro del ciclo de cine de verano con la proyección de la película Grand Tour.

La entrada para socios de la Asociación Amigos del Museo tendrá un valor de $3.000 y para no socios de $5.000.

Cabe señalar que la propuesta -auspiciada por dicha Asociación y coordinada por Alfredo Vivarelli- abarca la presentación de distintas producciones que reflexionan sobre los viajes exóticos y las personas que los transitan, en sintonía con los grandes tours que comenzaron a realizarse a fines del siglo XIX.

Sobre el filme

Grand Tour/ Europa–Asia 2024/ Dirección: Miguel Gomes/ Intérpretes: Gonçalo Waddington y Crista Alfaiate/ Color y blanco y negro/ versión original con subtítulos/ Duración: 2 h.

Sinopsis: En 1917, un británico abandona a su esposa el día de la boda en Birmania. La mujer lo perseguirá por todo el Extremo Oriente asiático, pasando por Japón y China. Se trata de una película de enorme poesía visual y sonora, con imágenes que homenajean al cine más vanguardista.

El director portugués Miguel Gomes es considerado uno de los grandes artistas del cine contemporáneo. Nacido en 1972, debutó hace dos décadas y, con una breve pero premiada filmografía, se consagró como Mejor Director en el Festival de Cannes 2024.