Este jueves 18/06 en el Museo López Claro se proyectará Calle Málaga, la película premiada en Mar del Plata

Éste jueves 18.06 a las 19.00hs se proyectará la película que ganó los premios mayores del último festival de cine de Mar del Plata. Estrenada poco tiempo atrás en Buenos Aires ha cosechado aprobaciones del público desde su presentación en septiembre pasado en Venecia, donde ganó el Premio del Público al Mejor Film del Festival.

Interpretada por una excelente CARMEN MAURA la obra de la realizadora marroquí de ADAN y EL CAFTAN AZUL, vistas en nuestra ciudad en 2025 nos entrega el retrato de una mujer mayor que se niega a ser encasillada en un rol por su única hija. Una película conmovedora.

Auspiciado por la A Amigos del Museo López Claro.

Versión original en castellano SIN SUBTÍTULOS.

Los esperamos