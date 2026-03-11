Está abierta la inscripción para las Escuelas Deportivas Municipales 2026

El Municipio de Azul invita a la comunidad a participar de las distintas propuestas deportivas 2026 que se ofrecen a través de las escuelas municipales de manera gratuita.

Al respecto, las actividades con sus respectivos días, horarios, lugares de concreción y profesores a cargo se detallan a continuación:

–Maxivóley: martes y jueves de 14 a 15:30, en el Club Vélez Sarsfield (profesor Damián Costantini. Tel 2281-578322).

–Newcom: en el Club Vélez Sarsfield a cargo de la profesora Daniela Romero: categorías +50 y +60 los martes y jueves de 15:30 a 18:30; y +40 los martes y jueves de 20:30 a 22.

–Paradeportes fútbol: martes y jueves de 18:30 a 20:30 en el Club Vélez Sarsfield (profesora Florencia Camerini).

–Básquetbol (12 a 16 años): martes y jueves de 17:30 a 19:30 en la cancha del Parque Municipal (profesor Martín Encinas).

–Gimnasia para adultos: martes y jueves de 9 a 10 en el SUMAC (profesor Lucas Maletta).

–Entrenamiento funcional: lunes y miércoles de 16 a 17 en el SUMAC (profesores Gonzalo García y Martín Encinas).

–Ajedrez: lunes a jueves de 18 a 20, en el Hogar Agrícola (profesores Gustavo Godoy y Hernán Ponce).

–Ritmos latinos: lunes y miércoles de 18 a 19, en el Complejo Cultural San Martín (profesora Daniela Romero).

–Atletismo en la Pista Municipal con el profesor Julio Piñero:

Mini atletismo (8 a 11 años) los lunes y miércoles desde las 17:30 y los sábados 10:30.

Avanzado (desde 12 años) los martes y jueves 9 y 16, los viernes desde las 16 y los sábados 10:30.

–Canotaje y kayak polo: lunes, miércoles, viernes y sábados de 14 a 16 en el Camping Municipal (profesores Florencia Camerini y Camilo Díaz).

–Caminatas saludables: lunes y miércoles de 14:30 a 15:30 en la Loma del Parque Municipal (profesor Gonzalo García).

–Hockey en el predio del CEF Nº35 (profesor Nicolás Canelo):

Sub 12 los lunes y miércoles de 18:30 a 19:30.

Sub 14 los martes y jueves de 17:30 a 19:30.

Sub 17 los lunes y miércoles de 18:30 a 20:30.

–Pedestrismo: los martes y jueves de 14:30 a 15:30 en la Loma del Parque Municipal (profesor Gonzalo García).

–Tenis de mesa (desde 8 años): lunes, miércoles y viernes de 19 a 21 en el Gimnasio del Colegio Inmaculada Concepción (profesor Marcos Tocino)

Por informes e inscripciones, las personas interesadas podrán acercarse a la Dirección de Deportes, ubicada en Av. 25 de Mayo y San Martín, de lunes a viernes de 8 a 14.