Espacio de acompañamiento para madres,padres y responsables de adolescentes

El Municipio de Azul informa que el martes 31 de marzo comenzará el taller para madres, padres y responsables de adolescentes.

Este espacio de acompañamiento y orientación para familias tendrá su primer encuentro a las 12:30, en el Club San Lorenzo.

La actividad está a cargo de las licenciadas en Psicología Carolina De Paula y Jorgelina Kolman y abordará los desafíos de la crianza y la comunicación con adolescentes.

Se trata de una propuesta gratuita que busca fortalecer los vínculos familiares y acompañar los retos propios de esta etapa. Tiene como objetivo brindar contención, orientación y un ámbito de escucha para las familias, promoviendo el diálogo y la puesta en palabras frente a los conflictos que pueden surgir durante la adolescencia.

La iniciativa se desarrollará a través de encuentros grupales, en los que se abordarán temáticas vinculadas a la comunicación familiar, los límites, el cuidado propio y el cuidado de los otros, así como la importancia de las redes familiares y comunitarias como sostén.

Inscripción

Cabe destacar que los cupos son limitados y la inscripción previa se realiza en los CAPS 5 (calle 2 Nº 251), CAPS 6 (Rauch Nº 1375) y CAPS 9 (Cte. Franco Nº 50), de lunes a viernes de 8 a 14.

Asimismo, las personas interesadas podrán registrarse en el formulario: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfvRePIwYx6i9271gEYx_kfsVJ4ZXII4Sky69csV6MTPzIMpw/viewform.