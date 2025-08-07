Próximo fin de semana en el Espacio Cultural La Criba, esperando que puedas replicarlo en tus medios. Gracias! Saludos!

El sábado 9/8 a las 21 hs. llega al Espacio Cultural La Criba «Al Tacho, bardo teatral» desde San Cayetano, con la obra «Paraná Porá».⁣

⁣

La Tierra se congeló cerca de los mares. En Argentina hay que ir a Córdoba o a la montaña para salvarse.⁣ La Gringa y la Polaca vienen bajando por el río Paraná, en un viaje apocaliptico.⁣ Una distopia del fin del mundo con atmósfera litoraleña.⁣

⁣

El domingo 10/8 a las 17 hs. se presentará un show de títeres de @titereando.sa , artistas de nuestra ciudad, en el marco del mes de las infancias.⁣

Las entradas se pueden adquirir comunicándose por Whatsapp al 2281 539911.⁣

¡Te esperamos!