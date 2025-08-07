Próximo fin de semana en el Espacio Cultural La Criba, esperando que puedas replicarlo en tus medios. Gracias! Saludos!
El sábado 9/8 a las 21 hs. llega al Espacio Cultural La Criba «Al Tacho, bardo teatral» desde San Cayetano, con la obra «Paraná Porá».
La Tierra se congeló cerca de los mares. En Argentina hay que ir a Córdoba o a la montaña para salvarse. La Gringa y la Polaca vienen bajando por el río Paraná, en un viaje apocaliptico. Una distopia del fin del mundo con atmósfera litoraleña.
El domingo 10/8 a las 17 hs. se presentará un show de títeres de @titereando.sa , artistas de nuestra ciudad, en el marco del mes de las infancias.
Las entradas se pueden adquirir comunicándose por Whatsapp al 2281 539911.
¡Te esperamos!