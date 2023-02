EQUIPO DELTA: TEATRO Y CARNAVAL

Durante cuatro jornadas la imaginaria góndola diseñada por el Equipo Delta en líneas casi minimalistas, con una luna llena y dorada de cabecera, se deslizó a las márgenes de nuestro Callvú Leovú. Contrastando con esta estructura tendiente a lo abstracto, once personajes cobraban protagonismo con el estilo barroco de sus trajes inspirados en el carnaval veneciano.

“Sueño de una noche de carnaval” tal cual fue la denominación de esta carroza artística se sustentó en una justificación que a lo estético aportaba el concepto: “El mundo gira, desde milenios gira.

Se construyen reinos, imperios, poderes y fortunas inconmovibles. Se asesina, se invade, se domina.

Caen como castillos de arena reinos, imperios, poderes y fortunas inconmovibles. Son otros los que asesinan, invaden y dominan.

Nuestra pobre humanidad está cansada.

Poco y nada podemos hacer en nuestra corta vida.

Pero aún agotados y desesperados necesitamos respirar, desafiar la historia con cuerpo y alma, enfrentar la fealdad que amenaza destruirnos siempre.

Para olvidar tanta pena necesitamos crear mundos fantásticos llenos de jardines, pájaros, luces y belleza.

Para no olvidar la ilusión nos atrevemos a soñar con una noche de carnaval donde los de arriba y los de abajo se confunden. El pobre es rico, el rico es pobre y nadie se da cuenta. Un sueño en el que soy como vos y sos como yo. Un sueño donde brillemos todos y guardemos el secreto. El tiempo nos apura. Es una noche sola. Es mentira. Es un sueño. Es carnaval.”

Todo este mundo de encantamiento fue posible gracias a la sumatoria de elementos que cobran trascendencia en la unidad: El vestuario diseñado y realizado por Popi Turón. Las ideas, selección musical y aportes creativos de Daniel Navas. El compromiso con la producción general de Carlos Fortunato, María Racciatti, Nicolás Navas y Edelmiro Menchaca. Todo el grupo participante que aparte de los mencionados fueron Mario Das Neves, Teresita Descalzo, Andrés Grippaldi, Graciela Jofré, Graciela Longhi, Florencia Silva y Gabriela Yannelli. Colaboraciones fundamentales como la de Raúl Gómez, José Tomás Menchaca, Jean Marie Turón y otros acompañantes sin los cuales no se hubiera realizado el proyecto.

El Equipo Delta se presentó en el Carnaval 2023 en el marco de su programa “Otoño Azul Comunidad”, que está dedicado a encauzar su aporte a manifestaciones sociales de diversa índole. Es la segunda vez que la agrupación integra el desfile carnavalero. Hace años lo hizo con la carroza titulada “Mundo Soldenoche”.

Queda en el grupo independiente la satisfacción de haber concretado un nuevo desafío. Salir de la habitualidad de la sala teatral para poner la teatralidad en la calle, buscando comprometerse con una expresión de raigambre popular ancestral y que generalmente se la degrada y no se le presta demasiada preocupación en recuperar su brillo y alegría para todos los sectores de la comunidad.

Queda la satisfacción del aplauso, la imagen de los rostros asombrados al paso de la carroza, la empatía de niños, jóvenes y adultos, la mayoría desconocidos, en las noches de desfile. Quedan los múltiples comentarios personales y por las redes que con calidez, respeto y reconocimiento, alientan a seguir esforzándose para alcanzar nuevos objetivos. Queda el agradecimiento.

La gente expresó: Increíble. / Una performance espectacular, vestuario, música, ¡todo! Una puesta en escena de primer nivel. / Impecables! Un aporte excelente a nuestro carnaval. / Un placer, un sueño, una fina alegría. ¡Lo mejor! / ¡Era como estar dentro de un cuento, me encantó! Muchas gracias por darle esa magia al carnaval. / No son de otra ciudad, son nuestros. No se puede esperar menos de este grupo. ¡Qué orgullo! / ¡Un carnaval artístico, con estilo! / Excelente, gente que cree aún en la magia del disfraz y sus personajes. / ¡¡¡Bravissimi!!! / Felicitaciones por apostar a Azul. / Una gran demostración de arte callejero. / Hace años no voy a los corsos. Hoy espero verlos. / Geniales. Excelente idea. / Siempre aportando con vuestra creatividad y participación. / Dieron la nota de distinción. Ojalá se sigan sumando clubes, entidades, gente con ganas de hacer más y criticar menos. / Esto es integración artística de enorme valor social. / ¡Maravilloso conjunto! Hoy lo pude ver. ¡Qué belleza los trajes, la música, la puesta en escena! / Felicitaciones y gracias por aportar siempre a todas las manifestaciones culturales de nuestra ciudad. / ¡Producción impecable! / Hermosísima participación. ¡Brillantes! / Un placer verlos. / ¡Espectacular! Gracias por darle a la cultura azuleña un matiz único. / ¡Maravilloso espectáculo! Refinamiento y belleza notables. / Un lujo azuleño para azuleños. / ¡Una pena no haber podido estar ahí! Me dijeron, lo mejor del carnaval. / Arte y belleza en cada detalle de esta propuesta. Tan necesario ese golpe estético que ustedes representaron. / Creatividad, calidad, responsabilidad, compromiso. / ¡Infinitas felicitaciones, por tanta belleza, talento y generosidad artística! / Los sueños no terminan…

(Foto Lucas Tedesco)