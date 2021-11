Entrenamiento actoral: La acción y comunicación como fundamento

de la actuación, El quehacer.

Esta instancia de entrenamiento toma como punto de partida el cuerpo del actor-actriz y cada una de sus posibilidades expresivas; voz, cuerpo y psicotecnia. Por medio de la acción misma dentro de la escena. La instancia de entrenamiento tiene como objetivo desarrollar viejas y al mismo tiempo encontrar nuevas herramientas que nos permitan resolver, transitar y expresarnos con soltura y sinceridad en situaciones ficcionales, sin pensar en el ámbito en el que se esté trabajando, ya sea teatro, cine o televisión. Puesto que la actuación sincera responde a las mismas cualidades independientemente del formato en el que se desarrolle; y estas tienen que ver con resolver conflictos vitales, respondiendo con verosimilitud y desde nuestra propia individulidad a situaciones que se nos presentan en un espacio ficcional.

Duración 3 horas aproxDocente:Mauricio GonzalezActorEgresado de la escuela de teatro “La Gaviota” 2008 (Montevideo,Uruguay)Se ha Graduado en los cursos: “Métodos Avanzados de interpretación” del CentroLatinoamericano de Creación e Investigación Teatral (CELCIT, Buenos Aires) a cargo delMaestro y director, Carlos Ianni. /“Pedagogía Teatral” en la Escuela de Teatro de Buenos Aires (ETBA), a cargo del Maestro y director, Raúl Serrano. /“Entrenamiento en el método Estella Addler”, Centro Cultural Rector Ricardo Rojas (UBA, Universidad de Buenos Aires) a cargo del Maestro y director, Robertino Granados. /Asistio al Primer y Segundo Congreso de Tendencias Escenicas, Universidad de Palermo (Buenos Aires) // Teatro :»Mandinga, el Diablo que vino de África» de Diego Martinez, dirección Yamil Ostrovsky/ “Mesias” de Roberto Ibañez dirección Roberto Ibañez./“La Doncella de Orleans” de Bertolt Brech . Dirección Roberto Aguirre/“Macbeth” Autor: William Shakespeare. Dirección Roberto Aguirre. /“La isla Desierta” Autor: Roberto Arlt. Dirección Roberto Aguirre. /“¿Quién es el Sr Scmitt?”. Autor: Sébastien Thiérry. Dirección Javier Daulte. /“URFAUST” de Goethe dirección Juan Sebastián Peralta. /“Fronteras Inútiles” de Gustavo Antúnez. Dirección: Gustavo Antúnez. / “El principito” dirección Sebastián Silveira. /“La Orestiada”. Autor: Esquilo. Dirección Levón.//Televisión: Serie Edda, NET FLIX / EL HOST…POL-KA producciones// CINE : “NUMB, at theEdge of the end”, Dirección: Rodrigo H. Villa / “IRRECONOCIBLE”, Dirección: Sharon Alpuche /“El Afortunado”, Dirección: Wisny Dorce /“ÌNTEGRO, INTÈGRO, INTEGRÒ”, Dirección GabiMesina / “Santa”, Dirección: Victor Postiglione / “American Nights”, Dirección: AlejandroBazzano / Video Musical, “LOS TEKIS; Tierra mía”2007, Nominado al premio Florencio Sánchez en la categoría de “Actor revelación”, concedido por la asociación de críticos teatrales del Uruguay (ACTU) por el trabajo en la obra “El regreso del Gran Tuleque”2013, Nominado a los premios búho canal 10 “URUGUAY” como actor de reparto2018, Ganador de la mención en la categoría de “Actor revelación”, en La fiesta regional deteatro independiente, concedido por el gobierno de la provincia de Buenos Aires, por ladestacada labor en la obra “La Isla Desierta”2020, Ganador en el Festival Internacional de teatro D10 en la categoría “Unipersonal”,concedido por el Clasteur de Teatro de la ciudad de Buenos Aires a cargo del directos JoséCampusano. Por el Unipersonal “Mandinga, el Diablo que vino de África»2020, Ganador en la categoría MEJOR ACTOR PROTAGONICO EN UN FILM INDEPENDIENTE en el “FIVE CONTINENTS INTERNATIONAL FILM FESTIVAL” (FICOCC) de Venezuela