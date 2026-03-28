    Ensamble vocal y oratoria en Casa Juve

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    El Municipio de Azul informa las propuestas que se brindan el en Centro Juvenil Municipal “Casa Juve” que actualmente cuentan con inscripción abierta. Las mismas están destinadas a jóvenes de 14 a 29 años.

    Al respecto, se recuerda que todavía hay cupos disponibles para el taller de ensamble vocal y musical, que se dicta los lunes de 15 a 17, con el profesor Bernardo Lupo. En este caso, se requiere contar con conocimientos musicales previos.

    Por otra parte, también hay disponibilidad en el turno mañana para la capacitación en Oratoria y debate, coordinada por la profesora Eugenia Molina.

    En todos los casos, la inscripción debe realizarse a través del siguiente formulario: https://forms.gle/Phq3obHYTzXTCFVm9.

    Por consultas, las personas interesadas pueden comunicarse con el área organizadora al 2281-660495.

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