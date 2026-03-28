Ensamble vocal y oratoria en Casa Juve

El Municipio de Azul informa las propuestas que se brindan el en Centro Juvenil Municipal “Casa Juve” que actualmente cuentan con inscripción abierta. Las mismas están destinadas a jóvenes de 14 a 29 años.

Al respecto, se recuerda que todavía hay cupos disponibles para el taller de ensamble vocal y musical, que se dicta los lunes de 15 a 17, con el profesor Bernardo Lupo. En este caso, se requiere contar con conocimientos musicales previos.

Por otra parte, también hay disponibilidad en el turno mañana para la capacitación en Oratoria y debate, coordinada por la profesora Eugenia Molina.

En todos los casos, la inscripción debe realizarse a través del siguiente formulario: https://forms.gle/Phq3obHYTzXTCFVm9.

Por consultas, las personas interesadas pueden comunicarse con el área organizadora al 2281-660495.