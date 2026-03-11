Encuentros para mujeres en el CAPS 1

El Municipio de Azul informa que, en el marco de los talleres y dispositivos de salud mental que se ofrecen desde Atención Primaria de la Salud, los últimos viernes de cada mes, en el CAPS Nº 1, se ofrece una actividad denominada “Ciclo de mujeres”.

Se trata de un encuentro mensual destinado a generar un espacio de escucha, intercambio y fortalecimiento entre mujeres de la comunidad.

El mismo comienza a las 14, en el centro de salud ubicado en Cabo González Nº 1169.

El mencionado ciclo está coordinado por la psicóloga Eugenia Bernardini y la psicosocial Adriana Espósito.

Se invita a las mujeres interesadas a acercarse al CAPS y compartir la propuesta.