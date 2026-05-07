viernes 8 de mayo de 2026 20.30
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    Encuentros de “Juventudes en red” del mes de mayo

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    El Municipio de Azul informa que los lunes 11 y 18 de mayo se realizarán nuevos encuentros correspondientes al programa Juventudes en red, el espacio de reflexión y acompañamiento destinado a jóvenes y adolescentes de 14 a 29 años.

    En esta oportunidad, el tema convocante se agrupa bajo la consigna “Rescatarse a tiempo. Alternativas frente al padecimiento».

    La actividad se desarrolla de 18 a 20 horas, en el Centro Juvenil Casa Juve – Colón 224- y es impulsada por la Dirección de Políticas Juveniles.

          A continuación, se detallan los días y propuestas restantes:

    • 8 y 22 junio: Desanudar, cortar, entrelazar. Sobre vínculos saludables y no tanto.
    • 6 y 20 julio: «Sin Wifi». Redes sociales, imagen e identidad.
    • 3 y 24 agosto: «Sin etiquetas». Cuerpo, género y diversidad.
    • 14 y 28 septiembre: «El futuro ya llegó…». Proyecto de vida. Fantasmas y fantasías.
    • 5 y 19 octubre: Es contra otros. Estrategias de cuidados colectivos.
    • 9 y 30 noviembre: «Armar otras redes».

    Para participar, las personas interesadas deben acercarse la sede indicada, previo registro en el formulario https://forms.gle/mWLgsWSpJTDZfWPJ6.

    Sobre el Programa

                El objetivo general del Programa es promover el bienestar psicosocial y fortalecer la salud mental de jóvenes y adolescentes, a través de acciones preventivas, de acompañamiento y participación comunitaria.

                Para ello se generan espacios de escucha, contención y orientación, se promueven herramientas para el autocuidado y la gestión emocional y se fortalecen las redes comunitarias e institucionales de cuidados.

    Características

                Cada encuentro contará con la intervención de profesionales invitados de la salud mental, educación, trabajo social y disciplinas afines, según cada caso.

                Se abordarán temáticas emergentes y de interés juvenil, como ansiedad, estrés, vínculos, violencias, consumo problemático, redes sociales, identidad, proyecto de vida, entre otras.

                Las jornadas se desarrollarán bajo una metodología participativa, territorial y flexible, priorizando el trabajo grupal, el diálogo horizontal y el protagonismo juvenil.

    Convocatoria a escritores y escritoras locales

                El Municipio de Azul invita a escritores y escritoras del Partido a participar de un encuentro que se desarrollará el lunes 11 de mayo, a las 18:30, en el Salón Cultural, San Martín 425, planta alta.

                La convocatoria está dirigida a quienes cuenten con al menos una obra publicada, en formato papel o digital.

                El objetivo de la reunión es generar un espacio que facilite el diálogo acerca de la situación y necesidades del sector literario local, diagramar futuras actividades (presentaciones, ferias, lecturas y encuentros) y favorecer la difusión de las obras.

                Las personas que deseen obtener más información pueden comunicarse al teléfono 2281 51-2717 o escribir al correo-e direccioncultura@azul.gob.ar.

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