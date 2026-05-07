Encuentros de “Juventudes en red” del mes de mayo

El Municipio de Azul informa que los lunes 11 y 18 de mayo se realizarán nuevos encuentros correspondientes al programa Juventudes en red, el espacio de reflexión y acompañamiento destinado a jóvenes y adolescentes de 14 a 29 años.

En esta oportunidad, el tema convocante se agrupa bajo la consigna “Rescatarse a tiempo. Alternativas frente al padecimiento».

La actividad se desarrolla de 18 a 20 horas, en el Centro Juvenil Casa Juve – Colón 224- y es impulsada por la Dirección de Políticas Juveniles.

A continuación, se detallan los días y propuestas restantes:

8 y 22 junio: Desanudar, cortar, entrelazar. Sobre vínculos saludables y no tanto.

6 y 20 julio: «Sin Wifi». Redes sociales, imagen e identidad.

3 y 24 agosto: «Sin etiquetas». Cuerpo, género y diversidad.

14 y 28 septiembre: «El futuro ya llegó…». Proyecto de vida. Fantasmas y fantasías.

5 y 19 octubre: Es con tra otros. Estrategias de cuidados colectivos.

otros. Estrategias de cuidados colectivos. 9 y 30 noviembre: «Armar otras redes».

Para participar, las personas interesadas deben acercarse la sede indicada, previo registro en el formulario https://forms.gle/mWLgsWSpJTDZfWPJ6.

Sobre el Programa

El objetivo general del Programa es promover el bienestar psicosocial y fortalecer la salud mental de jóvenes y adolescentes, a través de acciones preventivas, de acompañamiento y participación comunitaria.

Para ello se generan espacios de escucha, contención y orientación, se promueven herramientas para el autocuidado y la gestión emocional y se fortalecen las redes comunitarias e institucionales de cuidados.

Características

Cada encuentro contará con la intervención de profesionales invitados de la salud mental, educación, trabajo social y disciplinas afines, según cada caso.

Se abordarán temáticas emergentes y de interés juvenil, como ansiedad, estrés, vínculos, violencias, consumo problemático, redes sociales, identidad, proyecto de vida, entre otras.

Las jornadas se desarrollarán bajo una metodología participativa, territorial y flexible, priorizando el trabajo grupal, el diálogo horizontal y el protagonismo juvenil.

Convocatoria a escritores y escritoras locales

El Municipio de Azul invita a escritores y escritoras del Partido a participar de un encuentro que se desarrollará el lunes 11 de mayo, a las 18:30, en el Salón Cultural, San Martín 425, planta alta.

La convocatoria está dirigida a quienes cuenten con al menos una obra publicada, en formato papel o digital.

El objetivo de la reunión es generar un espacio que facilite el diálogo acerca de la situación y necesidades del sector literario local, diagramar futuras actividades (presentaciones, ferias, lecturas y encuentros) y favorecer la difusión de las obras.

Las personas que deseen obtener más información pueden comunicarse al teléfono 2281 51-2717 o escribir al correo-e direccioncultura@azul.gob.ar.