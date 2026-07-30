Encuentros Culturales Comunitarios + Cine Móvil en localidades

El Municipio de Azul invita a la comunidad a participar de las próximas ediciones de los Encuentros Culturales Comunitarios (ECC) que, en esta ocasión, se realizarán junto al Cine Móvil en distintas localidades del partido durante el mes de agosto.

La convocatoria está destinada a artistas visuales, músicos, fotógrafos, talleres de danza, teatro y literatura.

Las jornadas se realizarán en las siguientes fechas:

–Sábado 15 de agosto en Chillar.

–Sábado 22 de agosto en 16 de Julio.

–Sábado 29 de agosto en Cacharí.

Las personas interesadas podrán completar el siguiente formulario de inscripción: https://surl.li/utalls, el cual también se encuentra disponible en el perfil oficial de Instagram @educacionyculturaazul.

Para más información, comunicarse con la Dirección de Cultura al teléfono 2281 51-2717.