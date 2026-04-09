El Municipio de Azul invita a artistas, instituciones y vecinos a participar de los Encuentros Culturales Comunitarios 2026 (ECC).

Se trata de espacios abiertos en los barrios donde la cultura se comparte y se construye colectivamente. Cada encuentro busca que los vecinos sean protagonistas, generando identidad.

La propuesta no incluye jurados ni competencia: es un lugar para expresarse, encontrarse y fortalecer vínculos. Más que un evento, los ECC son una oportunidad para trabajar junto a entidades barriales e instituciones locales, dejando huellas que enriquecen la vida comunitaria.

Al respecto, está previsto realizar un encuentro por mes en distintos barrios de la ciudad. Las primeras fechas confirmadas son:

– Sábado 18 de abril, Villa Suiza.

– Sábado 9 de mayo, Villa Piazza

– Sábado 6 de junio, Villa Fidelidad

Los artistas interesados deberán inscribirse completando el formulario disponible en la bio del Instagram de la Dirección de Cultura: @educacionyculturaazul.